Enorme bataille au mercato pour le futur Neymar

Par Mehdi Lunay

A 16 ans, Endrick est un petit phénomène qui déchaine déjà les passions au Brésil et en Europe. L'attaquant de Palmeiras est très convoité et pourrait affoler le marché. Liverpool est prêt à mettre le prix demandé pour devancer ses concurrents.

Dès que l'on parle pépite brésilienne, l'Europe frémit et ses plus grands clubs fourbissent rapidement leurs armes. Le dernier phénomène en date du côté auriverde s'appelle Endrick. Celui qui vient à peine de fêter ses 16 ans crève déjà l'écran chez les équipes de jeunes au Brésil. Appartenant au prestigieux Palmeiras, il aligne but sur but en sélection u17 du Brésil. Pas encore aligné dans le championnat du Brésil, il pourrait cependant partir pour l'Europe dès le mercato estival. Renseignés sur lui, les grands clubs européens sont déjà nombreux à se porter candidat à son recrutement.

Endrick à Liverpool pour 60 millions d'euros ?

Quand on parle de joueurs brésiliens, le FC Barcelone n'est jamais très loin. Le club catalan aurait déjà entamé des discussions pour un transfert d'Endrick comme il l'avait réalisé en 2013 pour Neymar. Son plus grand rival, le Real Madrid est aussi sur le coup. Après avoir signé Vinicius Junior et Rodrygo pour 45 millions d'euros chacun, les Merengues veulent compléter leur collection de Brésiliens qui leur a grandement rapporté ces derniers temps. La plus grande menace pour les deux Espagnols vient incontestablement d'Angleterre.

Brazilian jewel Endrick turns 16 today and signs new deal with Palmeiras: it will be valid until 2025, including a release clause worth €60m. ⭐️🇧🇷 #transfers



There’s already a battle between the European top clubs to sign Endrick. One to watch on the market, soon. pic.twitter.com/M78V7CSCSv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022

Si les deux Manchester ou Chelsea suivent de près Endrick, Liverpool est plus pressant. Les Reds ont fait du joyau Endrick leur priorité. Selon les informations du site Liverpool.com, le vice-champion d'Europe 2022 a l'intention de prendre de court ses rivaux et en particulier le Barça. Alors qu'Endrick vient tout juste de prolonger avec Palmeiras jusqu'en 2025, Liverpool voudrait payer sa clause libératoire qui vient d'être fixée à 60 millions d'euros. Une somme importante, jamais donnée pour un talent aussi jeune, surtout par Liverpool. Mais, au vu du talent de l'adolescent, les Reds sont prêts à faire des folies et cela tombe bien car ils font partie des clubs qui peuvent le plus se le permettre en ce moment.