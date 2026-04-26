OL : Endrick à Arsenal, une folle annonce

Quelque peu relancé par l'OL en 2026, Endrick retournera au Real Madrid cet été. Pas sûr toutefois qu'il y reste longtemps. Arsenal le convoite et pourrait vite passer à l'action.

Caughtoffside. Des statistiques légèrement décevantes mais une cote de popularité au top dans le monde du foot. Avec 4 buts en Ligue 1, Endrick n'a pas été aussi performant que le prévoyait l' OL au moment de son prêt en janvier dernier. Néanmoins, sa forte activité et son culot balle au pied séduisent les observateurs. L'attaquant brésilien fait aussi rêver les clubs européens au mercato. Si le Real Madrid va le récupérer l'été prochain, pas sûr du tout que son futur s'écrive dans la capitale espagnole. Arsenal notamment veut se l'offrir selon le site

Endrick remplaçant de Gabriel Jesus ?

Les Gunners ne sont pas forcément convaincants sur le plan offensif cette saison. Ils sont déçus par le rendement de Gabriel Jesus en particulier. Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ne séduisent pas totalement non plus. De quoi les pousser à s'intéresser à Endrick, grandement apprécié par Mikel Arteta. Capable de jouer dans l'axe et sur les ailes, le jeune homme de 19 ans est perçu comme un renfort utile dans le onze londonien. L'attaquant de l'OL est une piste sérieuse pour le mercato estival d'Arsenal.