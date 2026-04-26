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Endrick

OL : Endrick à Arsenal, une folle annonce

Mercato26 avr. , 8:40
parMehdi Lunay
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Quelque peu relancé par l'OL en 2026, Endrick retournera au Real Madrid cet été. Pas sûr toutefois qu'il y reste longtemps. Arsenal le convoite et pourrait vite passer à l'action.
Des statistiques légèrement décevantes mais une cote de popularité au top dans le monde du foot. Avec 4 buts en Ligue 1, Endrick n'a pas été aussi performant que le prévoyait l'OL au moment de son prêt en janvier dernier. Néanmoins, sa forte activité et son culot balle au pied séduisent les observateurs. L'attaquant brésilien fait aussi rêver les clubs européens au mercato. Si le Real Madrid va le récupérer l'été prochain, pas sûr du tout que son futur s'écrive dans la capitale espagnole. Arsenal notamment veut se l'offrir selon le site Caughtoffside.

Endrick remplaçant de Gabriel Jesus ?

Les Gunners ne sont pas forcément convaincants sur le plan offensif cette saison. Ils sont déçus par le rendement de Gabriel Jesus en particulier. Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ne séduisent pas totalement non plus. De quoi les pousser à s'intéresser à Endrick, grandement apprécié par Mikel Arteta. Capable de jouer dans l'axe et sur les ailes, le jeune homme de 19 ans est perçu comme un renfort utile dans le onze londonien. L'attaquant de l'OL est une piste sérieuse pour le mercato estival d'Arsenal.
« Arsenal suit de près la situation d'Endrick. Rien de concret pour le moment, ils n'ont fait aucune offre ni entamé de négociations, mais c'est un joueur qu'ils apprécient et une des options qu'ils envisageront pour le recrutement d'un nouvel attaquant cet été », écrit Caughtoffside. Reste à convaincre le Real Madrid. D'abord réticent à vendre sa pépite, le club madrilène cèdera sans doute si une offre intéressante lui parvient. Fan de l'ancien joueur anglais Bobby Charlton, Endrick trouvera avec la Premier League un terrain de jeu adapté à ses qualités.
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Derniers commentaires

Rancunier envers l'OL, cet Auxerrois est démasqué

Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

ASSE : L'arbitre scandalise les Verts

Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

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Ça concerne pas a Lyon

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On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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