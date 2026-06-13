Dugarry viré, M6 justifie sa décision

Consultant de M6 lors de l'Euro 2024, Christophe Dugarry n'a pas été retenu par la chaîne pour le Mondial 2026. Une décision que M6 a justifié en évoquant l'attitude du champion du monde 1998.

Détenteur des droits du Mondial 2026, M6 met le paquet depuis le début de la Coupe du Monde, et les audiences sont au rendez-vous. Dans l'équipe des journalistes et des consultants de la chaine, tout le monde a remarqué que Christophe Dugarry avait disparu. Et cette semaine, ce dernier a affirmé que M6 lui reprochait de ne pas être assez positif lorsqu'il parlait des matchs de l'équipe de France comme cela avait été le cas lors de l'Euro 2024. Exit donc Dugarry de M6, ce dernier rebondissant sans problème sur RMC. Cependant, pour Xavier Domergue, journaliste vedette de la chaîne, la version du champion du monde 1998 n'est pas la bonne. Notre confrère regrette que Christophe Dugarry réécrive l'histoire, et l'a fait savoir dans un entretien accordé à L'Equipe.

M6 et Dugarry, on règle des comptes

Pour Xavier Domergue, M6 n'a pas reproché à Christophe Dugarry de ne pas être assez positif avec l'équipe de Didier Deschamps, mais surtout de ne pas être chauvin, allant même jusqu'à critiquer les Bleus quand cela allait bien. « J'ai été un peu surpris par ses propos. Christophe est authentique, peut avoir un regard critique, et M6 l'avait choisi pour cela. J'ai toujours aimé sa vision du foot et cela s'est vraiment bien passé entre nous. Je n'ai pas très bien compris parce que je ne trouvais pas qu'il était particulièrement incisif. Après, ce qui lui a été reproché, c'est de ne pas être suffisamment chauvin. Je me souviens de certaines situations lors du quart de finale France-Portugal où il encourageait certaines actions portugaises. Mais je trouvais cela parfaitement normal. Ce n'est pas parce qu'on commente l'équipe de France qu'on doit critiquer de manière permanente l'adversaire et être constamment dithyrambique avec les Bleus », a fait remarquer le journaliste de M6.

On verra bien ce que Dugarry dira des Bleus lors de ce Mondial, et surtout lors des premiers matchs de l'équipe de France version Zinedine Zidane. Car tout le monde connaît la proximité entre Christophe Dugarry et celui qui, sauf énorme surprise, sera le successeur de Didier Deschamps aux commandes de la sélection tricolore.