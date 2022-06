Di Maria finalement au Barça, l’énorme surprise

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria semblait se diriger vers la Juve. Mais le FC Barcelone est bien décidé à s’immiscer dans ce dossier.

Angel Di Maria au FC Barcelone plutôt qu’à la Juventus Turin, et si l’Argentin réservait une énorme surprise pour son avenir ? En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, qui a fait le choix de ne pas prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, Angel Di Maria est très courtisé. Du haut de ses 34 ans, l’ancien milieu offensif du Real Madrid avait un accord de principe avec la Juventus Turin, selon plusieurs médias italiens. Néanmoins, la signature de Di Maria à la Juve n’est pas officielle et à en croire le Mundo Deportivo, Barcelone vient de faire son apparition dans ce dossier avec l’objectif de coiffer la Vieille Dame au poteau pour recruter Angel Di Maria. Les dirigeants barcelonais ont identifié Angel Di Maria comme un potentiel successeur d’Ousmane Dembélé, dont le départ est plus que jamais dans les tuyaux alors que son contrat expirera à la fin du mois.

Di Maria entre la Juve et le Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Courtisé par Chelsea, par le PSG et par plusieurs cadors européens cet été, Ousmane Dembélé reste la priorité de Barcelone mais en cas de départ du Français, l’option Angel Di Maria séduit en Catalogne. Joan Lapporta apprécie son profil et pour ne rien gâcher, l’international argentin sera libre, ce qui rend d’autant plus crédible sa venue à Barcelone. Ces dernières heures, la piste menant à Raphinha a également été explorée par le club blaugrana. Mais le club anglais de Leeds réclame au moins 50 millions d’euros pour le transfert du Brésilien, une somme impossible à sortir pour Barcelone, qui mène en parallèle des négociations avec le Bayern Munich pour recruter Robert Lewandowski. Autant dire qu’avec son statut de joueur libre, Angel Di Maria a la cote et cela ne risque pas de changer. Une belle bataille avec la Juventus Turin est donc en train de se jouer pour le meilleur passeur de l’histoire du PSG.