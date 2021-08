Cristiano Ronaldo agressé après son départ de la Juventus

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo a provoqué un énorme séisme en décidant de quitter la Juventus pour retourner à Manchester United dans un incroyable deal. Mais CR7 se fait détruire en Italie où les langues se délient.

Depuis 24 heures, les supporters mancuniens sont en extase, le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford étant évidemment perçu comme le signal d’un vrai retour au sommet des Red Devils. Et ce plaisir est décuplé par le fait que quelques heures avant cette signature, la star portugaise semblait être très proche de s’engager avec Manchester Ciy. Mais si dans le Nord de l’Angleterre c’est l’euphorie, du côté de la Juventus on commence déjà à régler quelques compter avec CR7. Sur Sky Italia, relayé par @FrSerieA, Cristiano Ronaldo se prend une charge brutale en provenance directe de l’effectif de Massimiliano Allegri. Car visiblement, le quintuple Ballon d’Or n’était pas réellement impliqué dans le travail collectif, préférant se consacrer à ses propres performances individuelles plutôt qu’à celle de son équipe.

"CR7 n'a jamais été vu comme un leader qui federait. Les joueurs ne l'ont pas supplié de rester. Il était un corps etranger au sein du groupe. Quand un joueur sèche chaque seance tactique pour faire de la muscu tout seul, les autres finissent par s'en rendre compte"



Citant des sources internes à la Juventus, le média sportif italien est brutal. « CR7 n'a jamais été vu comme un leader qui fédérait. Les joueurs ne l'ont pas supplié de rester. Il était un corps étranger au sein du groupe. Quand un joueur sèche chaque séance tactique pour faire de la musculation tout seul, les autres finissent par s'en rendre compte (...) Marquer des buts et s'intégrer dans un groupe c'est deux choses différentes, il commençait à s'éloigner de plus en plus des autres. Souvent quand les autres joueurs étaient en train de s'entrainer, Ronaldo restait seul dans le vestiaire », explique Sky Italia au sujet de Cristiano Ronaldo dont la carrière turinoise n'aura pas apporté énormément à la Vieille Dame.

Cependant, du côté du quotidien sportif turinois Tuttosport, et malgré les réactions de supporters de la Juventus, on tente de conserver le positif des années Cristiano Ronaldo. « Au cours de ses trois saisons avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a marqué 101 buts en 134 matchs et a remporté 2 titres de champion, 1 Coupe d'Italie, 2 Supercoupe d'Italie, a remporté le titre de meilleur buteur de Serie A 2020/2021 avec 29 buts (le premier à le faire avec trois clubs différents : Manchester United, Real Madrid, Juventus) et le titre de meilleur joueur du Championnat 2019/2020 (...) Cher Cristiano Ronaldo, merci pour tout ce que vous avez donné et pas seulement à la Juventus. Vous n'avez aucune idée à quel point vous allez manquer à ceux qui aiment le football italien », explique Tuttosport.

Cristiano Ronaldo quitte la Juventus, personne ne pleure

Plus globalement, la presse italienne estime que du côté de la Juventus, en attendant de voir signer un remplaçant à Cristiano Ronaldo, personne ne va pleurer le départ de CR7. Andrea Agnelli voulait se débarrasser d'un joueur qui lui coûtait une fortune, et la perspective de le voir aller au bout de son contrat donnait quelques frissons. Du côté de Massimiliano Allegri, dont la relation avec la star portugaise était polaire, la page a été tournée sans un seul regret, l'ère Ronaldo à la Juventus est terminée. « Ronaldo voulait partir, Allegri n’attendait plus rien de lui… », constate Nicola Balice, journaliste de CalcioMercato.