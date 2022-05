Coutinho rend un énorme service à Barcelone

Dans : Mercato.

Par Alexandre Chochois

Actuellement prêté à Aston Villa, Philippe Coutinho ne va pas rentrer à Barcelone cet été. Le Brésilien, transfert le plus cher de l'histoire du Barça, devrait être bradé pour dégager un énorme salaire.

Recruté pour 135 millions d'euros en janvier 2018, Philippe Coutinho n'aura donné satisfaction que durant quelques mois au FC Barcelone. Avec 26 buts en 106 matches avec les Blaugranas, le bilan reste médiocre. Ce qui a poussé les Catalans à prêter l'ancien de l'Inter Milan et Liverpool au Bayern Munich en 2019, puis à Aston Villa l'hiver dernier. Cet été, Coutinho va prendre un aller simple pour l'Angleterre. Pourtant, l'équipe entraînée par Steven Gerrard ne va même pas lever l'option d'achat proposée à l'arrivée du joueur aux 67 sélections avec l'équipe nationale du Brésil. Mais son départ va faire du bien aux caisses barcelonaises, dans le rouge depuis quelque temps et en quête de liquidités pour se refaire une santé, tout en espérant recruter lors du prochain mercato.

Un transfert compris entre 15 et 20 millions pour Coutinho

🚨 #NoticiaMD El Barça, a punto de vender a Coutinho al Aston Villa por unos 20 millones pic.twitter.com/j8jaOPga6t — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2022

Selon la presse espagnole et plus précisément Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait prêt à libérer Philippe Coutinho de sa dernière année de contrat contre un chèque de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Soit un peu plus de 10% de son prix d'achat. Mais l'actuel deuxième de Liga va y gagner sur un autre plan. En effet, Coutinho touchait un énorme salaire en Catalogne et les Blaugranas vont ainsi réaliser des économies substantielles, une fois son départ acté. Au total, transfert et émoluments compris, nos confrères parlent de 40 millions d'euros engrangés, ce qui est tout sauf négligeable, surtout dans la position du club. Depuis son arrivée à Villa, Philippe Coutinho a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en l'espace de 15 matches. Steven Gerrard, ex-coéquipier du natif de Rio de Janeiro chez les Reds, a poussé pour le conserver. Autrement dit, tout le monde est content.