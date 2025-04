Christopher Nkunku au Bayern, Tottenham va décider

Arrivé pour 60 millions d’euros à l’été 2023 du côté de Chelsea, Christopher Nkunku va selon plusieurs sources faire ses valises pour retourner en Allemagne lors du mercato estival.

Avec seulement 26% de titularisations en Premier League cette saison, avec Chelsea, Christopher Nkunku a du mal à confirmer les bonnes saisons du côté de Leipzig. L’international français pourrait retrouver l’Allemagne dès cet été. Le Bayern Munich est intéressé par le joueur. Le club bavarois cherche une doublure à Harry Kane. Nkunku avait déjà suscité des intérêts cet hiver. Le CF Bayern Insider a expliqué en fin de semaine passée que l’ancien du PSG avait demandé à quitter Londres cet été. Malgré le temps de jeu donné par Maresca en Conférence League, Nkunku ne semble pas trouver sa place dans les plans du technicien des Blues. Cependant, le cas Mathys Tel pourrait bloquer les manœuvres bavaroises.

