Chelsea préfère Sterling à Dembélé, la raison est humiliante

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Ousmane Dembélé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat avec le Barça, le champion du monde est courtisé par Chelsea.

La carrière d'Ousmane Dembélé semble déjà à un tournant important. Le Français va en effet devoir faire un choix fort au mercato. En fin de contrat avec le Barça, Dembélé a l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Les Catalans veulent le voir rester mais pas aux conditions fixées par son agent Moussa Sissoko. En plus de la proposition de contrat du Barça, Dembélé est également courtisé par le PSG et Chelsea. Thomas Tuchel apprécie son profil et souhaiterait de nouveau travailler avec Dembélé, eux qui se sont côtoyés du côté du Borussia Dortmund. Et alors que la presse anglaise annonçait ces derniers jours un rapprochement entre Chelsea et Dembouz, le club londonien aurait fait marche arrière, privilégiant une signature prochaine de... Raheem Sterling.

Dembélé pas assez fiable pour Chelsea ?

Mooi dit. @Dembouz had de broer van Appie uitgenodigd als eregast voor #BARPSV Dembele speelt ook nog steeds met de naam Nouri op zijn schoenen. @AFCAjax #staystrongappie #34 pic.twitter.com/YGUFtUjTXz — H S (@Hanzie29) September 18, 2018

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Ousmane Dembélé s'éloigne de Chelsea. La raison a de quoi faire mal au joueur français de 25 ans. En effet, le journaliste italien indique que la direction des Blues ne fait pas confiance au physique d'Ousmane Dembélé, trop souvent blessé à leurs yeux. Depuis 2017 et son arrivée au Barça, Dembélé a au total cumulé 14 périodes d'absences. Des absences dues à des blessures musculaires la plupart du temps. L'hygiène de vie de l'ancien Rennais est souvent pointée du doigt et Chelsea veut donc pouvoir miser sur un joueur fiable sur la durée. Selon The Athletic, les champions d'Europe 2021 ont un oeil sur Raheem Sterling. L'international anglais, en fin de contrat en 2023 et pas certain d'avoir un énorme temps de jeu la saison prochaine à Manchester City, peut être tenté par un départ. Le média britannique rajoute que l'opération pourrait être entendue pour un montant de 40 millions d'euros. Largement dans les cordes des Blues. Si Chelsea se retire pour Dembélé, le Français devra trancher entre le Barça et le PSG. Reste à savoir également si Luis Campos misera sur un joueur souvent absent, grand mal qui ronge les rangs du PSG depuis quelques saisons déjà.