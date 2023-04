Ce milieu explose avec Monaco et la France, il va quitter la Ligue 1

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Pas mal de mouvements devraient avoir lieu l'été prochain en Ligue 1, que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. Youssouf Fofana est en instance de départ du côté de l'AS Monaco.

Youssouf Fofana a vécu pas mal d'émotions ces derniers mois. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a connu ses premières sélections avec l'équipe de France. Il aurait même pu remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que les Bleus ont échoué en finale lors de la séance des tirs au but. Son niveau de jeu fait de lui l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. A 24 ans, Fofana est un élément précieux de son équipe et déjà très courtisé en Europe. En fin de contrat avec l'AS Monaco en juin 2024, l'ancien joueur de Strasbourg devrait quitter le club du Rocher l'été prochain. Si son rêve est de jouer au PSG, c'est bien la Premier League qui pourrait l'accueillir.

Fofana, la Premier League lui tend les bras

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @youss_fofana

Son profil plait en effet beaucoup aux formations anglaises. Selon des informations relayées par Le Quotidien du Sport, Tottenham, West Ham et Newcastle sont chauds à l'idée de le recruter. Ils ne seraient pas frileux non plus à l'idée d'aligner les 40 millions d'euros demandés par Monaco pour lâcher son joueur. Pour rappel, Monaco avait recruté Fofana pour 15 millions d'euros en 2020 au RC Strasbourg. Une belle plus-value est donc réalisable pour les Monégasques. En Angleterre, Fofana évoluerait dans une équipe ambitieuse, déterminée à jouer les premiers rôles. A moins que le PSG ne décide de finalement passer à l'action pour rafler la mise. D'autres profils, comme Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore Ibrahim Sangaré (PSV) sont privilégiés pour le moment par Luis Campos et sa direction. Mais l'arrivée d'un nouvel entraineur à Paris pourrait changer l'avenir de certains dossiers au mercato estival.