Benzema a choisi, Madrid pense à son pot de départ

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La rumeur d’un départ de Karim Benzema du Real Madrid vers l’Arabie Saoudite enfle à l’approche du mercato estival. Et les signaux ne sont pas positifs pour Florentino Perez.

L’incertitude plane autour de l’avenir de Karim Benzema. Pourtant, le capitaine du Real Madrid n’était pas dans l’optique de quitter le demi-finaliste de la Ligue des champions il y a encore quelques semaines. Mais au cours des derniers jours, une offre pharaonique de l’Arabie Saoudite a changé la donne. Et pour cause, les Saoudiens ont proposé à l’international français un contrat de deux ans à hauteur de 100 millions d’euros nets annuels, plus le libre choix de son club et la gestion totale de son droit à l'image. De quoi faire sérieusement réfléchir l’attaquant de 35 ans, qui tend vers un départ selon son ami et influenceur Mohamed Henni. D'autres détails annoncent que l'heure du départ a peut-être sonné pour le Ballon d'Or 2022.

Benzema a pris sa décision

Outre le pittoresque Mohamed Henni, qui pourrait avoir vendu la mèche mardi après-midi en confiant que KB9 allait quitter le Real Madrid à ses followers, The Athletic confirme que Benzema a fait son choix. Le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a pris une décision ferme et définitive pour la suite de sa carrière, mais le média anglo-saxon ne la dévoile toutefois pas. Pourtant, en Espagne, on pense qu'après 14 ans passés chez les Merengue, le buteur français va céder à l'hallucinante offre arrivée du Moyen-Orient.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Finir au Real Madrid ou céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite, le choix de Karim Benzema n’a pas encore été dévoilé publiquement. Il n’y a pas que les médias qui ignorent la décision du Ballon d’Or puisque Florentino Perez n’aurait pas encore été informé du choix de l'avant-centre. Le président madrilène aimerait garder Karim Benzema une année de plus avant de tenter un énorme coup en attaque à l’horizon 2024 avec Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Cependant, la réalité rattrape Madrid, les négociations pour une prolongation de contrat de KB9 n'ayant jamais abouti malgré des discussions positives entamées il y a plusieurs mois.

Le Real Madrid ne bloquera pas son départ

Le président du Real Madrid est toutefois très respectueux du travail effectué par Karim Benzema pendant toutes ces années, ne s’opposera pas au départ de sa star si le joueur veut partir. Le choix de l’international tricolore est maintenant attendu dans les prochains jours et il sera forcément un moment fort de ce mercato estival de 2023. En attendant, Marca et AS annoncent que les supporters madrilènes préparent un grand hommage à Karim Benzema pour le dernier match de la saison, ce sera dimanche à Santiago-Bernabeu avec la réception de l'Athletic Bilbao. De même, la cellule communication du club a été alerté sur la possibilité d'un départ de KB9 et priée d'être prêt à bondir au cas où le départ de ce dernier se confimait.