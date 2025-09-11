Barcelone fonce sur un crack turc à 80ME

Très discret cet été, le FC Barcelone a l’intention de flamber davantage lors du prochain mercato. Le club catalan est notamment sur les traces du prodige turc de la Juventus Turin, Kenan Yildiz.

L’été prochain risque d’être animé au FC Barcelone . Année d’élection présidentielle oblige, Joan Laporta va devoir envoyer du lourd pour faire rêver les Socios. Les noms de certaines grandes stars ont déjà été évoqués à l’instar par exemple de Julian Alvarez, cité comme un possible successeur de Robert Lewandowski. Malgré des finances dans le rouge, le pensionnaire du Camp Nou a bien l’intention de réaliser une ou deux opérations qui claquent l’été prochain. Dans cette optique, le champion d’Espagne en titre se verrait bien chiper à la Juventus Turin son plus grand espoir.

Kenan Yildiz, la prochaine folie du Barça ?

Fichajes nous apprend que le FC Barcelone est très intéressé par Kenan Yildiz. Auteur d’un début de saison canon, celui qui a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives l'an passé est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Ailier gauche capable de jouer numéro dix ou à droite, Kenan Yildiz fait saliver les dirigeants du Barça, qui voient en lui le joueur parfait pour compenser un éventuel départ de Et pour cause, le sitenous apprend que le FC Barcelone est très intéressé par Kenan Yildiz. Auteur d’un début de saison canon, celui qui a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives l'an passé est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Ailier gauche capable de jouer numéro dix ou à droite, Kenan Yildiz fait saliver les dirigeants du Barça, qui voient en lui le joueur parfait pour compenser un éventuel départ de Raphinha , très convoité en Angleterre et en Arabie Saoudite.

Pour mener une telle opération à bien, Joan Laporta va toutefois devoir jouer au loto, ou alors se séparer de plusieurs joueurs à forte valeur marchande. Et pour cause, le média espagnol révèle que la Juventus Turin attend au minimum 80 millions d’euros pour discuter d’un transfert de son prodige turc de 20 ans. A un tel prix, la direction du FC Barcelone pourrait tiquer et faire demi-tour. Mais le président catalan le sait, il doit faire rêver les supporters s’il veut espérer être réélu à la tête du Barça. Avec un tel transfert, nul doute qu’il marquerait de gros points dans les esprits des votants.