Arsenal en larmes, l'Arabie Saoudite explose les compteurs

Le Bayern Munich va vivre quelques changements cet été sur le mercato estival. Après une saison en demi-teinte pour la première de Vincent Kompany, les Bavarois risquent de perdre Kingsley Coman.

Une offre massive arrive d’Arabie Saoudite ! Plusieurs clubs du pays saoudien sont intéressés par l’international français. Selon le journaliste Florian Plettenberg, l’ancien joueur du PSG pourrait faire ses valises après 10 ans en Bavière. Arsenal est sur le coup. Mais le club anglais ne peut pas s’aligner sur l’offre des quatre clubs saoudiens. Parmi eux, le club Al-Ittihad propose 50 millions d’euros au Bayern et 25 millions d’euros de salaire à Coman. Pour rappel, le joueur dispose d’un contrat avec le club allemand jusqu’en 2027. Toujours selon le journaliste spécialiste de la Bundesliga, Coman a fait de l’Arabie Saoudite sa priorité.

