Officiel ‍: Accord Madrid-Dortmund à 103ME pour Bellingham ‍!

Dans un communiqué, le BVB Dortmund a confirmé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham. Florentino Perez a accepté de payer 103 millions d'euros plus des bonus pouvant atteindre 30 millions pour recruter l'international anglais.

Agé de 19 ans, et trois ans après avoir signé au Borussia Dortmund en provenance de Birmingham pour 25 millions d’euros, Jude Bellingham va quitter l’Allemagne et s’engager avec le Real Madrid. Si l’international anglais avait déjà négocié les clauses d'un futur contrat avec les Merengue, il fallait encore que les deux équipes s’entendent. Et le club vice-champion d'Allemagne a officialisé ce mercredi que c'était désormais le cas. Pour faire venir la petite merveille du football anglais, les dirigeants madrilènes ont accepté de payer 103 millions d’euros, et la possibilité d'ajouter 30 millions d'euros de bonus. Une somme record pour les deux clubs. Jude Bellingham est attendu dans la capitale espagnole dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat de six ans.

