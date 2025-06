75 ME et un joueur, le Bayern craque totalement pour Leao

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après la saison difficile du Milan AC, Rafael Leao devrait s'en aller cet été. L'ailier portugais est convoité au mercato et notamment par le Bayern Munich. Les Bavarois sont prêts à tout pour acquérir le joueur et faire plier les Rossoneri.

Sans coupe d'Europe à disputer la saison prochaine, le Milan AC s'est transformé en braderie géante au mercato. Le club lombard doit vendre pour équilibrer ses comptes et ses rivaux européens l'ont bien compris. Mike Maignan fonce à Chelsea, Tijjani Reijnders est proche de rejoindre Manchester City et Rafael Leao suscite bien des convoitises. Principale menace offensive des Rossoneri, le Portugais a passé une saison difficile à l'image de son club. Il s'en sort honorablement avec 12 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan suffisant pour aller voir ailleurs.

Le Bayern met le paquet sur Leao

Leao a annoncé à sa direction son désir de quitter le club au mercato. Cela tombe bien puisqu'il est notamment ciblé par le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne fait du joueur portugais sa priorité sur les ailes. Néanmoins, le transfert est rendu difficile par le contrat de l'ailier en Lombardie. Il dispose en effet d'une clause libératoire de 175 millions d'euros. Milan réclame au moins 100 millions d'euros pour se séparer de l'ancien lillois. Cela ne bloque pas le Bayern qui affine sa stratégie.

Exclu FM : le Bayern va faire une offre à l'AC Milan pour Rafael Leão 🇮🇹🇩🇪



• Discussions en cours

• Offre officielle à venir de 65/75 M€

• 1 joueur à inclure dans le deal (Goretzka ou Coman)

• Contacts avec Leão et son entourage



> https://t.co/UWnUQRQ8Ib



- @footmercato — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 7, 2025

Selon Foot Mercato, le champion d'Allemagne ne lésine pas sur les moyens pour finaliser le transfert. Il propose jusqu'à 75 millions d'euros pour acquérir Rafael Leao. De plus, il inclut dans l'opération un joueur. A ce stade, les deux potentiels sacrifiés en Bavière sont Leon Goretzka ou Kingsley Coman. Ce n'est pas une surprise car les deux hommes sont mis en vente par le Bayern. En reconstruction sportive et financière, le Milan AC peut être séduit par cette offre. Les négociations se poursuivent entre le club bavarois, le club italien et l'entourage de Rafael Leao avant un possible transfert retentissant sur le marché européen.