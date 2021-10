100 millions pour Osimhen, le rêve du Bayern vite douché

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Victor Osimhen attire déjà les convoitises des grands clubs. Le Nigérian a tapé dans l’œil du Bayern qui a approché le Napoli avec une belle offre. Mais, les Napolitains ne céderont pas leur pépite si facilement.

Le début de saison tonitruant de Victor Osimhen n’a pas tardé à se voir sur le marché des transferts. Auteur de neuf buts en onze matches toutes compétitions confondues, leader de Serie A avec son club de Naples, le Nigérian a déjà mis l’Italie à ses pieds. Constamment loué par son entraîneur Luciano Spalletti ainsi que par les journalistes, Osimhen est aussi très suivi dans toute l’Europe, notamment en Allemagne où le Bayern pose déjà un œil sur lui. Alors que Robert Lewandowski pourrait quitter Munich, le Bayern réfléchit à un potentiel remplaçant et les dirigeants bavarois sont déjà sous le charme de l’attaquant nigérian.

Osimhen, c’est plus de 100 millions

Selon CalcioMercato, le Bayern aurait déjà dans l’idée de proposer une offre à 100 millions pour Osimhen à son club de Naples. Les Bavarois, pour le moment seulement en quête d’informations, proposeraient déjà un chèque très important pour le jeune joueur de 22 ans. Cela serait tout simplement le plus gros transfert de l’histoire du Bayern. Un chèque important mais qui ne sera pas forcément accepté par le président napolitain, Aurelio de Laurentiis. Très exigeant, il en voudrait plus à en croire toujours nos confrères italiens. Le président de Naples en voudrait plus de 100 millions, dans l’idéal au moins 120 millions. Une offre à 80 millions serait inconcevable pour lui, qui ne prolongerait pas les discussions plus loin à un montant pareil. Très clairement, l’offre du Bayern devra être accentuée si le club allemand veut sérieusement se pencher sur l’attaquant nigérian. Avec ce signal, le président de Naples signifie très clairement que le statut d’Osimhen a changé, le prix également. Tous les clubs européens, comme le PSG, sont prévenus.