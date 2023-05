100 ME pour Harry Kane, Madrid défie le PSG

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

A un an de la fin de son contrat avec Tottenham, Harry Kane est bien décidé à quitter les Spurs afin de garnir, enfin, son armoire à trophées, toujours vide. Le Real Madrid et le PSG sont les deux clubs qui sont les plus avancés dans le dossier.

Malgré un 28e but de la saison en Premier League, sur un sublime coup franc, Harry Kane n'a pas pu empêcher, samedi, la défaite de Tottenham contre Brentford. Huitième du championnat anglais, avec plus qu'un seul match à disputer, l'équipe londonienne est presque assurée de ne pas disputer une coupe d'Europe la saison prochaine. Harry Kane, présent au club depuis 2011, n'a toujours pas remporté de trophée malgré ses nombreuses récompenses individuelles. L'attaquant anglais de 29 ans commence à sentir que le moment est venu de partir des Spurs, club dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec 278 réalisations. Et deux clubs ont un gros intérêt pour la star du football anglais, le Real Madrid et le PSG. Ils devraient donc se livrer une bataille sans merci lors du prochain mercato afin de s'offrir les services d'Harry Kane.

Le Real Madrid et le PSG se disputent le prince Harry

Selon les informations de Marca, le Real Madrid, qui vient de subir une humiliation historique en Ligue des Champions, envisage de recruter Harry Kane afin que ce dernier prenne la succession de Karim Benzema. Le Times précise de son côté que Tottenham attend une offre de 100 millions d'euros avant de dire oui au départ de celui qui a souvent permis au club londonien de briller ces dernières saisons. Et le PSG, qui souhaite également recruter un avant-centre pour l'associer à Kylian Mbappé, est en mesure de répondre favorablement aux exigences financières de Daniel Levy. Pisté par le Bayern Munich l'année dernière, Harry Kane aura probablement de nombreux courtisans lors du prochain mercato, mais peu auront les moyens de lâcher les 100ME réclamés par le patron des Spurs. Car même si son départ n'a pas été officiellement acté, il est peu probable que l'Anglais reste à Tottenham, un club qui n'a plus soulevé de trophée depuis 2008 et qui, sauf miracle, ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Samedi, lorsque le joueur a entamé un tour d'honneur après le dernier match de la saison au Tottenham Hotspur Stadium, nombreux sont les supporters du club du Nord de Londres à se dire qu'il y avait un petit parfum d'adieu.