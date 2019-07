Vidéo : Thiago Silva fait un énorme buzz à Glastonbury, il n'en revient pas

Dans : Video, Photo/Video, PSG.

Actuellement au Brésil où il prépare une grosse demi-finale de Copa America face à l’Argentine, Thiago Silva fait néanmoins beaucoup parler en Angleterre.

Plus précisément à Glastonbury, connu pour son festival de musique qui rassemble chaque année 130.000 personnes. A cette occasion, lors d’un concert du rappeur Dave Santan, l’artiste anglais a cherché un fan dans la foule pour faire un duo avec lui sur l’un de ses morceaux phares, dénommé Thiago Silva et qui date désormais d'il y a quelques années.

Et son choix s’est porté sur un jeune anglais visiblement complètement fou de la chanson, puisqu’il portait sur lui le maillot du PSG avec le nom du défenseur brésilien. Visiblement très à l’aise, le jeune homme dénommé Alex a cartonné lors de sa prestation, au point d’impressionner la foule bien évidemment, Dave Santan en personne, et même le capitaine parisien à l’autre bout de l’Atlantique. Magie des réseaux sociaux, le Brésilien a félicité Alex pour sa performance, et l’a invité à le rencontrer, ce que la jeune star d’un jour a immédiatement accepté. Comme le football, la musique n'a pas de frontière.