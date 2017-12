Vidéo : « Marseille, ça pue », Patrice Quarteron urine sur l’OM

Dans : Video, OM, PSG.

Champion du monde de boxe Muay thai, Patrice Quarteron n’en finit plus d’enflammer le web avec ses vidéos dignes des plus grands youtubeurs (ou pas). Après son interminable (et improbable) clash avec le rappeur Booba ou encore la vidéo dans laquelle il demande à la boutique du PSG un maillot floqué « Evra », le natif de Paris a pris l’OM et plus globalement la ville de Marseille comme cible dans sa nouvelle vidéo.

Dans celle-ci, le boxeur de 38 ans est allé loin en insultant la cité phocéenne devant le Stade Vélodrome, avec le maillot du PSG sur les épaules. « Marseille, ça pue, c’est sale » lance-t-il notamment avant de terminer ce qu’il considère sans doute comme une œuvre d’art en urinant sur les lettres de la ville de Marseille. Suivi par plus de 150.000 personnes sur Facebook, le « Rônin sombre » a déjà fait le buzz puisque sa visionné a été visionné plus de 200.000 fois…