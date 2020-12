A voir : L'hommage de Messi à Maradona, Benedetto chambre, Riolo craque

Dans : Video.

Rayan Cherki se prend pour un photographe à l'OL, Le Parc des Princes en mode Ligue des Champions, Paulo Dybala n'oubliera jamais Diego Maradona, Haaland répond au challenge de Cristiano Ronaldo, Paqueta et Lucas mettent l'ambiance à l'OL, L'hommage du Camp Nou de Barcelone à Maradona, Le très bel hommage de Messi pour Diego Maradona, Daniel Riolo détruit Neymar dans l'After Foot, Antoine Griezmann et sa fille sont connectés, Cavani fait plaisir à Paul Pogba à Manchester United, Benedetto chambre Payet à l'entraînement de l'OM, Balade en famille dans le froid pour Marquinhos, Direction Madrid pour Sarr et Choupo-Moting, Martin Braithwaite marque un doublé avec le Barça.

