Vidéo : Ému aux larmes, Luiz Gustavo dit adieu à l'OM

En quittant l’Olympique de Marseille pour Fenerbahçe lundi, Luiz Gustavo a fait de la peine à de nombreux supporters phocéens. Il faut dire que le Brésilien, malgré sa saison ratée en 2018-2019, était une véritable icône auprès des habitués de l’Orange Vélodrome. Et visiblement, ce n’est pas non plus sans peine que le joueur a pris la décision de s’en aller. La preuve avec cette interview accordée au site officiel de l’OM au lendemain son départ, dans laquelle il apparaît très ému.

« Je ne sais pas comment je peux commencer à parler (il souffle). Merci à l’Olympique de Marseille pour cette période que nous avons passé ensemble. Merci pour toutes les choses que vous m’avez données. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain. Merci. C’est terminé pour moi à Marseille, c’est la vie. Merci pour chaque moment, chaque seconde auprès de vous dans votre ville. Merci à tous les gens qui travaillent dans ce club. Je vous soutiens. Continuez tous ensemble. Continuez à montrer votre passion pour l’OM. Allez l’OM » a lâché un Luiz Gustavo qui sera numériquement remplacé par Valentin Rongier à Marseille.