Vidéo : Déchaîné, Patrice Evra craque et insulte le PSG comme jamais

Dans : Video, PSG, Premier League.

Patrice Evra et le Paris Saint-Germain, épisode 3. Après avoir complètement dérapé en menaçant Jérôme Rothen puis après avoir publié une vidéo dans son salon pour se moquer du PSG, l’ancien défenseur de Manchester United a remis ça sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est sur le compte Snapchat de l’un de ses amis que l’international français a fait parler de lui. Mais cela ne devrait plus faire rire grand monde au vu de la violence des propos d’un Patrice Evra déchaîné… et pathétique.

« Ici c’est Manchester, arrêtez de supporter des équipes qui ne vont jamais gagner. Paris, vous êtes des ** , que des ** ! Moi je le dis, ici c’est les hommes qui parlent. Contre vous on n’a même pas mis l’équipe C. On a mis l’équipe D et on vous a réglé. Hé Paris, les petits qui jouaient contre vous, c’est eux qui nettoyaient mes chaussures à Manchester, ils n’ont même pas le permis. Et vous êtes là à Paris, à faire des tapis rouges et tout, mais bande de baltringues ! » a lâché, dans une voiture avec des amis, l’ex défenseur de l’Olympique de Marseille. De la grande poésie…