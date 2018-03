Serie A : Poignants hommages à Davide Astori à la Fiorentina

Une semaine après l’annonce du décès soudain de son défenseur et capitaine d’un arrêt cardiaque en pleine nuit, la Fiorentina tentait de reprendre le chemin des terrains de football ce dimanche midi. Cela s’est bien évidemment fait le cœur lourd, avec des pensées toutes dirigées vers le regretté Davide Astori. Tous les joueurs, leurs enfants, dirigeants et supporters portaient d’ailleurs le maillot numéro 13 d’Astori. De nombreux hommages à l’égard du défenseur italien ont été effectués dans un stade Artemio Franchi où le temps s’est arrêté à la 13e minute, quand le match s’est stoppé pour rendre hommage au numéro 13 décédé. Magie du football, c’est son remplaçant, Vitor Hugo, qui a inscrit le premier but du match contre Benevento.

The silence in which Stadio Franchi stood united wasn’t requested, it came out naturally.



Feelings have eclipsed time.



Davide Astori was there.



There can be grace in the deepest pain pic.twitter.com/5Z3Ge6H9PT