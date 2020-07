Le PSG déroule d’entrée de jeu face au Havre, avec quatre buts en 30 minutes et une facilité déconcertante. A l’image de Neymar, qui a inscrit le troisième but de son équipe en enrhumant toute la défense, y compris le gardien parti complètement aux fraises.

