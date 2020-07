Journal du mercato : l'OM est partout, LIVERPOOL vise OSIMHEN, POGBA prolongé

Dans : Video.

Le journal du Mercato de Foot01 est à suivre ce samedi 18 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Dans ce journal du mercato, à retrouver aussi sur notre chaîne Youtube, Nnous évoquons l'OM qui mise gros sur ce mercato. Tout d'abord, ils sont en phase d'accueillir un nouveau défenseur central. En difficulté du côté de Dortmund, Leonardo Balerdi devrait rebondir du côté de Marseille. Villas-Boas l'avait déjà repéré quand il évoluait à Boca Junior.

Mais plus encore, afin de pallier un possible départ de Bouna Sarr vers l'Espagne, le technicien portugais pense à Kenny Lala. Le profil du latéral droit strasbourgeois plaît à Villas-Boas. Même si aucune offre n'est pour le moment mise sur la table, il suffirait de seulement 3 à 5 millions d'euros pour convaincre les dirigeants du Racing.

L'OL revient pour Diego Lainez. Cantonné à un rôle de doublure de Nabil Fekir, le mexicain aimerait sortir du banc de touche. Il a le talent et le potentiel pour. C'est pour cela que Lyon aimerait le faire venir en Ligue 1. Même si, pour le moment, le joueur de 20 ans n'a toujours pas donné de réponse.

Le PSG conserve une de ses pépites. Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le dicton "Jamais 2 sans 3" n'est pas le favoris de Leonardo. Le directeur sportif a tout fait pour convaincre El Chadaille Bitshiabu de rester à Paris. Et il semble avoir obtenu gain de cause. Le jeune joueur de 15 ans devrait faire ses premières apparitions dans le monde professionel avec son club formateur. Un contrat aspirant de quelques mois l'attend, puis il signera son premier contrat pro début 2021 pour une durée de 3 ans.

Liverpool entre dans la danse pour Osimhen. Alors que le Napoli rencontre des difficultés dans les négociations pour s'attacher les services de l'attaquant du LOSC, les Reds verraient d'un bon oeil la venue de l'international nigérian. Mieux encore, les dirigeants du club anglais semblent vouloir accélérer les choses dans le dossier. Ainsi, Osimhen pourrait ne finalement pas signer à Naples et évoluer en Premier League dès la saison prochaine.

Et enfin Paul Pogba qui devrait prolonger avec Manchester United. Un temps annoncé sur le départ, le champion du monde revit avec les Red Devils. Le tricolore est ravi de l'apport de Bruno Fernandes. Par conséquent, il devrait parapher son contrat pour les 5 prochaines années. En plus de cela, son salaire sera aussi revalorisé. Un bonne opération pour le joueur de 27 ans.