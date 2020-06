Foot01 News : Une star japonaise au PSG, THAUVIN sans pitié avec l'OM, MARTIAL fait un carton

Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce jeudi 25 juin avec le tour de l’actualité du football. Nous évoquons Leonardo qui s'intéresse à Takefusa Kubo, l'OM qui ne gagnera pas grand chose de la possible vente de Florian Thauvin, l'AS Monaco qui se prépare à 6 départs, Anthony Martial qui s'offre son premier triplé de sa carrière face à Sheffield United, et Jérémy Mathieu qui prend sa retraite à cause d'une grave blessure au genou gauche.