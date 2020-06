Foot01 News : THIAGO SILVA retourne sa veste, le BAYERN champion, la PREMIER LEAGUE revient

Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce mercredi 17 juin avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Tanguy Kouassi qui devrait aller au Bayern Munich, Thiago Silva qui va finalement baisser son salaire pour signer dans un autre club, les dates des finales de Coupe de France et de la Ligue bientôt définies avec la concurrence de Fort Boyard, le Bayern champion de Bundesliga, James Rodriguez qui intéresse Everton, et la Premier League qui revient ce mercredi soir avec Aston Villa-Sheffield United et Manchester City-Arsenal.

