Foot01 News : THAUVIN sur le départ, MESSI à l'Inter, Madrid et l'après-RAMOS

Nous évoquons Florian Thauvin qui intéresse deux grands clubs européens. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, le champion du monde a toujours un avenir flou du côté de la Canebière. La Juventus et le Bayern sont interessés par faire venir le joueur de 27 ans. Son prix est abordable de par son contrat et sa blessure de la saison dernière, à cause de laquelle Thauvin a connu une saison quasiment blanche. Mais la direction olympienne ne lâche rien. Elle compte bien faire prolonger l'ailier droit. Reste à savoir si un accord sera trouvé, alors que l'OM envisage de baisser le salaire de ses cadres.

Sidibé intéressé par le PSG. Revenu de prêt à Monaco, le champion du monde 2018 aimerait évoluer dans la capitale. Leonardo cherche un latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier à Dortmund. Et les représentants de celui qui est de retour de Everton le savent : une place est à prendre. Reste à savoir si le directeur sportif brésilien est intéressé par le profil du joueur.

L'Atalanta perd deux joueurs à l'approche du quart de finale de Ligue des Champions. Alors que le PSG devra composer sans Mbappé ni Di Maria, le club de Bergame devra évoluer sans Palomino et Illicic. Gian Piero Gasperini est un peu plus craintif pour ce dernier, meilleur buteur du club cette saison. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens.

Messi à l'Inter toujours envisageable. Alors que la rumeur a vite été enterrée par des noms du club, notamment Antonio Conte, Massimo Moratti, président emblématique du club milanais, n'est pas du même avis. Pour lui, il est essentiel de recruter deux-trois bons joueurs, ou alors Lionel Messi tout seul pour rivaliser avec la Juventus de Cristiano Ronaldo. Avant de conclure sur le fait que, parfois, les rêves se réalisent.

Et enfin le Real Madrid qui prépare l'après-Sergio Ramos. Âgé de 34 ans, le capitaine emblématique des Merengues est plus proche de la fin que du début. N'ayant plus qu'un an de contrat, tout semble bien parti pour le voir prolonger son bail dans le club où il évolue depuis 2005. Mais Zinédine Zidane et Florentino Pérez commencent déjà à préparer l'avenir. Ainsi, ils iraient piocher au FC Séville. Tout fraîchement arrivé de Bordeaux, Jules Koundé a impressionné pour sa première saison en Espagne. De quoi avoir attirer l'intérêt du Real Madrid. Ce serait une manière de boucler la boucle, puisque Sergio Ramos a rejoint Madrid en provenance, lui aussi, du FC Séville.

