Foot01 News : RIOU vs FAVARD le clash, KOVAC à MONACO, GIROUD encore buteur

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce lundi 20 juillet avec le tour de l’actualité du football et à retrouver sur notre chaîne Youtube.

Nous évoquons Yoann Riou qui fait face au harcèlement. Alors qu'il est tout simplement élogieux vis-à-vis de Marcelo Bielsa qui a fait remonter Leeds United en Premier League, le journaliste a lâché une bombe sur Twitter. Il affirme avoir été menacé physiquement par Gilles Favard, consultant de la chaine L'Equipe où les deux homme se cotoyaient. Une vague de soutien a surgit pour soutenir le participant de Danse Avec Les Stars. Et d'autres révélations ont eu lieu, notamment celle de Cindy Colmenares.

Boudjellal sème encore le doute. Sur Twitter, celui qui convoite l'OM a posté une photo. Sur cette dernière, il est tout simplement en train de boire un café à côté de son associé Mohamed Ajroudi. Si la photo semble banale, la légende, elle, a agité le réseau social.

Le CUP reconnaît son erreur. Alors que les hommes de Thomas Tuchel ont encore offert un récital au Parc des Princes face au Waasland-Bereven, une scène a fortement déplu en tribune. On y voit les supporters parisiens braver les règles sanitaires. Le président du Collectif Ultras Paris a tenu à s'exprimer sur le sujet. Et il promet de se rattraper pour la rencontre à venir face au Celtic.

Niko Kovac nommé entraîneur de l'AS Monaco. Un coup de tonnerre sur le Rocher. Robert Moreno ne sera plus le coach des Monégasques la saison prochaine, seulement 6 mois après son arrivée et très peu de matchs dirigés à cause du Covid-19. C'est l'ex-sélectionneur de la Croatie, ancien entraîneur du Bayern, Niko Kovac qui va le remplacer. Le CV et la grande connaissance du haut niveau du croate ont fait la différence.

Et enfin Olivier Giroud encore buteur. Pour le compte de la demi-finale de FA Cup, Chelsea s'opposait à Manchester United. Et ce sont les Blues qui filent en finale sur le score de 3 buts à 1. Et l'international français s'est illustré puisqu'il est le premier buteur de la rencontre. Le champion du monde est inarrêtable depuis la reprise. 6 buts sur ses 7 derniers matchs. Très peu utilisé par Frank Lampard en début de saison, Giroud est en train de faire fermer des bouches. Un exemple de patience.

