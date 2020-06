Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce mardi 30 juin avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons le PSG qui prolonge Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting pour deux mois et Layvin Kurzawa pour 4 ans, Jean-Michel Aulas qui veut finir champion la saison prochaine, la FFF qui met fin aux prolongations en Coupe de France jusqu'en finale, l'échange Arthur-Pjanic officiel, et la Juventus qui prolonge Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini jusqu'en 2021.