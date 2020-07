Foot01 News : le feuilleton NEYMAR terminé, ZLATAN étincelant, GRIEZMANN intimidé par MESSI

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce mercredi 08 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons le feuilleton Neymar qui est terminé. Bartomeu l'a annoncé, le Barça ne peut pas faire revenir le brésilien financièrement à cause de la crise du Covid-19. Une bonne nouvelle pour Leonardo et les supporters du PSG.

La petite guerre entre le PSG et l'OL continue. Juninho a pris pour exemple Neymar pour montrer les problèmes de société brésiliens et la cupidité des joueurs. Ce qui n'a pas du tout plu à Leonardo qui n'a pas hésité à lui répondre. Et Jean-Michel Aulas n'a pas hésité à défendre son directeur sportif.

L'OM sur la piste Balerdi. En manque de temps de jeu à Dortmund, le défenseur argentin cherche à rebondir ailleurs. Et le club phocéen pourrait sauter sur l'occasion pour se renforcer défensivement. Le joueur n'entre plus dans les plans de Lucien Favre. Affaire à suivre.

Zlatan était étincelant face à la Juventus. Grand artisan de la rimonta 4-2, Ibra a donné le sourire aux supporters. Mais le suédois a lâché une bombe après le match. Alors qu'il n'est pour l'instant pas prolongé, le joueur de 38 ans n'est pas sûr de continuer l'aventure à Milan. Mais pas question de prendre sa retraite pour autant.

Et enfin Antoine Griezmann qui aurait une relation spéciale avec Lionel Messi. Le français serait seulement intimidé par le numéro 10 argentin. C'est une source proche du vestiaire qui l'a confirmé. Mais il faut aussi que le champion du monde mûrisse. Surtout qu'il n'a pas l'intention de partir. Griezmann veut s'imposer à Barcelone.