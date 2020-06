Foot01 News : le déficit RECORD de l'OM, KALIMUENDO remplaçant de CAVANI, SANCHO vers le REAL annulé

Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce lundi 15 juin avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons le bilan financier catastrophique de l'OM, Arnaud Kalimuendo comme remplaçant d'Edinson Cavani sur le banc parisien, Adil Aouchiche qui est sur le départ, Neymar qui est déjà reparti en vacances après être rentré du Brésil, et la piste Sancho au Real Madrid qui se refroidit.

Vous appréciez nos vidéos et vous ne voulez plus les rater, alors svp abonnez vous, et surtout mettez un Like si vous souhaitez qu'elles soient encore plus populaires. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux.