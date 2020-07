Foot01 News : GRIEZMANN revit, ALLEGRI vers le PSG, AOUCHICHE à Sainté

Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce lundi 06 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Au menu de cette édition, Antoine Griezmann qui a fait un match plein face à Villarreal et qui va calmer les rumeurs au moins provisoirement sur son départ du FC Barcelone, Massimiliano Allegri qui attire le PSG où il pourrait remplacer Thomas Tuchel à la demande de Leonardo, Rayan Cherki qui devrait prolonger jusqu'en 2023 avec l'Olympique Lyonnais pour le plus grand plaisir de Jean-Michel Aulas, Adil Aouchiche, qui a annoncé qu'il ne signait pas au PSG ,va rejoindre l'AS Saint-Etienne avec un coût financier assez énorme pour les Verts, et le Bayer Leverkusen qui ouvre la porte à Kai Havertz. Vous appréciez nos vidéos et vous ne voulez plus les rater, alors svp abonnez vous, et surtout mettez un Like si vous souhaitez qu'elles soient encore plus populaires. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux.