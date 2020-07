Foot01 News : GRIEZMANN blessé, le PSG explose LE HAVRE, MESSI rejoint HENRY

Dans : Video.

Nous évoquons Antoine Griezmann qui s'est blessé. Ce week-end, face au Real Valladolid, le français n'est pas revenu après la mi-temps. Le Barça a très vite communiqué à ce sujet. Le champion du monde est victime d'une blessure au quadriceps de la jambe droite et devrait manquer les deux derniers matchs de la Liga. Une première depuis 2012 dans la carrière d'Antoine Griezmann.

Le PSG domine Le Havre pour sa reprise. Les supporters ne se sont pas ennuyés. Le club de la capitale s'est imposé sur le score de 9-0. Un doublé d'Icardi, doublé de Neymar, doublé de Sarabia, un but de Mbappé, Gueye et Kalimuendo. Les bleus et rouges se sont montré à leur avantage, à l'image de la pépite française ou du meneur de jeu brésilien. Même Kehrer, solution de remplacement à Thomas Meunier, a été bon. Un match sans enjeu certes, mais le PSG est en pleine forme.

Le PSG toujours incertain sur l'avenir de Mbappé. Sous contrat jusqu'en 2022, le champion du monde pourrait plié bagage en cas d'échec en Ligue des Champions. Une source proche du club révèle que pour garder de tels joueurs, il faut être compétitif et avoir de bons résultats. Convoité par le Real Madrid depuis quelques années, Mbappé ne sait pas s'il restera ou pas à Paris.

L'OM sur une piste originale. Cherchant une doublure à Amavi qui devrait rester la saison prochaine, la formation de Villas-Boas se dirigerait vers Pervis Estupinan. Le latéral gauche équatorien prêté à Osasuna par Watford a déjà donné son accord au club phocéen. Surprenant quand on connaît les relations froides entre les deux clubs suite au dossier Pape Gueye.

Et enfin Lionel Messi qui rejoint Thierry Henry dans l'histoire. Après sa passe décisive contre le Real Valladolid ce week-end, la Pulga signe sa 20e offrande de la saison. Il devient le deuxième joueur du XXIe siècle a réalisé l'exploit des 20 buts et 20 passes décisives en une seule saison de championnat. Le premier étant Thierry Henry lors de la saison 2002-2003 avec Arsenal.