Foot01 News : Encore des surprises à l'OM, Un défenseur arrive à l'OL, THIAGO MOTTA de retour au PSG ?

Dans : Video.

Le journal de Foot01 est à suivre ce jeudi 23 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons Mohamed Ajroudi surpris par la direction de l'OM. Il ne comprend pas pourquoi il est assigné en justice. Selon lui, il ne fait rien de mal, il veut tout simplement acheter le club et rien d'autre. Mais Frank McCourt n'est pas du même avis, et réclamerait 500 000 euros de dommages et intérêts.

Thiago Motta désiré au PSG. La direction verrait d'un bon oeil un retour de son ancien milieu de terrain. Mais pour être l'entraîneur cette fois. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, le technicien italien n'est pas intéressé par le poste. Il y a déjà un entraîneur en place, il trouve l'idée irréaliste. L'ancien joueur du PSG continue de chercher un club après son expérience ratée au Genoa. Peu importe le club, il veut que le projet lui plaise.

Niko Kovac prévoit gros pour son mercato. L'ancien entraîneur du Bayern aimerait recruter deux joueurs qu'il a déjà eu sous ses ordres : Luka Jovic et Filip Kostic. L'un a du mal au Real Madrid et aurait des envies d'ailleurs, l'autre sort d'une bonne saison avec Francfort. Le club allemand serait même vendeur en cas d'offre convenable. 30 millions d'euros pourrait convaincre les dirigeants.

L'OL sort une surprise de son chapeau. Cherchant un joueur capable de jouer les doublures mais aussi d'évoluer aux côtés de Jason Denayer, les dirigeants lyonnais sont allés piocher en deuxième division turque. Cenk Ozkaçar devrait débarquer prochainement dans le Rhône. La presse annonce des négociations très avancées entre l'Altay SK et le club olympien. Le défenseur de 19 ans devrait signer un contrat de 5 ans, et coûter 2 millions d'euros à l'OL.

Et enfin Liverpool qui a reçu son trophée. Déjà champion mathématiquement, les joueurs ont pu officialisé leur sacre. Au terme de la victoire 5 buts à 3 face aux Blues de Chelsea, Jordan Henderson a soulevé le trophée de la Premier League, 30 ans après leur dernier titre. Les supporters se sont réunis devant Anfield pour fêter l'événement. Un sacre de champion grandement mérité pour les Reds.