Foot01 News : CAMAVINGA au PSG, NEYMAR vaut 170ME, LONGORIA à l'OM

Le journal de Foot01 est à suivre ce lundi 27 juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons le feuilleton Camavinga relancé. Alors que le Real Madrid n’est pas prêt à faire un mercato XXL, le PSG et le Bayern suivent le joueur de 17 ans de très près. Les deux clubs attendent juste de connaître l’avenir du Stade Rennais en Ligue des Champions pour pouvoir se jeter, ou pas, sur Eduardo Camavinga.

Neymar pourrait partir pour 170 M€. Selon le règlement de la FIFA sur les modalités de transferts, le Barça pourrait jouer ses cartes. L’article 17 pourrait faire baisser le prix du transfert du meneur de jeu brésilien jusqu’à 170 M€ après avoir passé 3 saisons à Paris. Mais avec le contexte actuel, il est quasiment impossible pour le club catalan de réunir la somme. Ainsi, Neymar devrait disputer sa 4e saison sous les couleurs du PSG.

Bonne pioche du côté de l’OM. Après avoir recruté Pablo Longoria en tant que directeur sportif, ce dernier semble avoir déjà séduit la direction. Après un très bon passage du côté de Valence, le successeur d’Andoni Zubizarreta a tout en main pour mener à bien le projet de l’OM.

Kevin De Bruyne égale Thierry Henry. Après une magnifique saison avec Manchester City malgré une perte du titre de champion, le meneur de jeu belge a réussi un exploit. Après la lourde victoire 5-0 face à Norwich, De Bruyne a signé sa 20e passe décisive de la saison. Il dépasse ainsi Frank Lampard, Cesc Fabregas et Mesut Ozil, et vient par la même occasion égaler le record de Thierry Henry établi en 2003. En plus de ses 13 buts, il est impliqué sur 33 buts, la meilleure performance depuis Frank Lampard et ses 36 implications en 2009-2010.

Et enfin la Juventus championne d’Italie. Après leur victoire 2-0 face à la Sampdoria, la Vieille Dame s’offre son 36e scudetto de son histoire. Encore mieux, c’est le 9e de suite. Après avoir raté une balle de match contre l’Udinese, le club piémontais ne peut désormais plus être rattrapé au classement. Ils peuvent maintenant se concentrer sur la Ligue des Champions et le match retour face à l’OL. Et il est déjà très mal embarqué. Paulo Dybala est sorti sur blessure face à la Sampdoria, à 10 jours de la confrontation. Après avoir perdu Douglas Costa, un autre titulaire est très incertain.

