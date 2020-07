F01 News : GRIEZMANN humilié, MCCOURT furieux, MAN UTD métamorphosé

Dans : Video.

Le journal de Foot 01 est à suivre ce mercredi 1er juillet avec le tour de l’actualité du football.

Nous évoquons l'humiliation subite par Antoine Griezmann au Barça, Frank McCourt qui commence à s'énerver à propos des rumeurs de vente de l'OM, Saliba qui ne disputera pas la finale de la Coupe de France, Paul Pogba qui pourrait rejoindre le PSG sous condition, et Manchester United qui affiche un tout autre visage depuis la reprise.

