Arsenal : Kolasinac sort Özil d'un incroyable guet-apens à Londres

Scène surréaliste ce jeudi soir à Londres, et qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux à vitesse grand V.

Dans un quartier du nord de Londres, on voit Mesut Özil être victime d’une tentative de car-jacking par plusieurs hommes masqués qui venaient à moto. Le meneur de jeu d’Arsenal, qui était au volant de la voiture, accompagnait son épouse. Pendant cette séquence très brève, il est resté enfermé dans le véhicule, mais pas Sead Kolasinac, qui voyageait avec lui. Le défenseur des Gunners a bondi hors de la voiture pour faire fuir les malfaiteurs avec un courage et une détermination de tous les instants. Les agresseurs partis, Özil et Kolasinac ont attendu la police pour effectuer leur déposition, qui a été confirmée par les témoins présents.

« La police a été appelée à Platts Lane peu avant 17h jeudi 25 juillet pour une tentative de braquage. Il a été reporté que les suspects sur motos ont tenté de voler un homme qui était en train de conduire une voiture. Le chauffeur, en compagnie de son passager, ont réussi à les faire fuir », a expliqué le porte-parole de la police londonienne. Une scène qui va certainement marquer les esprits, l’international allemand, roi de la passe décisive, pouvant chaleureusement remercier son coéquipier d’avoir fait le ménage dans cette agression qui aurait pu très mal tourner.

