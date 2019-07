Rennes sort un maillot bleu, tout est normal

Dans : Rennes, Ligue 1.

Les préparatifs de la saison 2019-2020 sont en cours et les clubs font désormais connaître leurs jeux de maillots. Le Stade Rennais a annoncé ainsi que son maillot extérieur serait tout bleu cette saison, ce qui n’a pas manqué d’interpeller. Mais, anticipant le possible bad buzz, le club breton s’est justifié, ressortant des photos d’archive d'il y a plus de 100 ans avec des équipes du Stade Rennais portant un maillot bleu. Résultat, cette tenue originale est devenue un clin d’œil vers le passé après la saison dernière marquée par la victoire en Coupe de France.

« Le Stade Rennais F.C. est le 4ème club le plus ancien de Ligue 1 (après le Paris-Saint-Germain, Lyon et Bordeaux). Une longévité qui a été récompensée par une qualification en Europa League pour la deuxième année consécutive et un titre de vainqueurs de la Coupe de France la saison dernière. Après cette saison historique, ce clin d’œil au passé ne pouvait pas mieux tomber. Dans une vidéo issue de la campagne « TOUT DONNER », PUMA et le Stade Rennais F.C ont voulu rendre hommage au passé du club avec des images d’archives révélant ou faisant redécouvrir aux plus fidèles, que le maillot extérieur a déjà été bleu », a fait savoir le club « Rouge et Noir », qui risque donc d’en surprendre plus d’un cette saison lors de ses matchs à l’extérieur.