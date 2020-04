Médias : Christophe Dugarry plaque tout !

Dans : Photo/Video.

Consultant vedette de Canal+ avant de passer chez RMC où il anime désormais sa propre émission, Christophe Dugarry va arrêter ses activités en fin de saison.

L’Equipe annonce ce dimanche que le champion du monde 1998 ne reprendra pas pour une nouvelle saison, après 15 ans derrière les micros, et se prépare donc à une reconversion, ou du moins à une pause médiatique. Le journal annonce que Dugarry a fait savoir à sa direction qu’il arrêtait son émission et sa participation aux autres programmes de RMC, une décision prise bien avant la crise sanitaire mondiale. En 2016, Christophe Dugarry avait décidé de stopper Canal+ pour rejoindre RMC, qui lui proposait une émission quotidienne pour quatre jours dans la semaine. Il a ainsi pu conserver un salaire très élevé pour les consultants, à savoir 700.000 euros par an. Reste désormais à la radio sportive à travailler sur son successeur, qui pourrait être Habib Beye selon les dernières rumeurs. L’ancien capitaine de l’OM est en effet en fin de contrat avec Canal+ et pourrait être le prochain gros coup de RMC.