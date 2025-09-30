ICONSPORT_270899_0011
Lasaad Hasni

Youth League : L'OM s'effondre face à l'Ajax Amsterdam

OM30 sept. , 16:28
parQuentin Mallet
0
C'est encore un coup dur pour l'équipe U19 de l'Olympique de Marseille. Après avoir manqué de s'offrir les jeunes du Real Madrid deux semaines plus tôt, les minots ont là aussi sombré, cette fois face à l'Ajax Amsterdam.

Rapidement, les joueurs de Lasaad Hasni ont réussi à prendre l'ascendant sur leur adversaire de l'après-midi. Mené 0-1 après 10 minutes de jeu, l'OM s'est réveillé grâce à trois réalisations inscrites en première mi-temps. Mais malgré une belle avance de deux buts, les jeunes Phocéens se sont complètement effondrés. Mark Verkuijl a réduit la marque dans les dernières secondes du premier acte, avant que les Ajacides n'aggravent le score en deuxième période, inscrivant un troisième, un quatrième, puis un cinquième but en toute fin de partie.
Une défaite 3-5 à domicile et l'OM n'avance toujours avec 0 point au compteur dans cette phase de championnat. Et le calvaire est encore loin d'être terminé car il reste encore plusieurs rencontres particulièrement délicates à aborder, avec des affrontements contre les jeunes du Sporting CP, de l'Atalanta ou encore de Newcastle.

UEFA Youth League

30 septembre 2025 à 14:30
Olympique Marseille U19
Hikram Abdallah25'Camara36'
3
5
Match terminé
Ajax U19
Ünüvar11'Verkuijl45'Ünüvar51'Nash72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
L. Abildgaard
Ajax U19Ajax U19
SORT
E. Ünüvar
Ajax U19Ajax U19
Remplacement
79
ENTRE
H. Ayyildiz
Ajax U19Ajax U19
SORT
P. Nash
Ajax U19Ajax U19
Remplacement
78
ENTRE
Y. Sellami
Olympique Marseille U19Olympique Marseille U19
SORT
M. Corbon
Olympique Marseille U19Olympique Marseille U19
But
72
P. Nash
Ajax U19Ajax U19
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading