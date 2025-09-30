Youth League : L'OM s'effondre face à l'Ajax Amsterdam

C'est encore un coup dur pour l'équipe U19 de l'Olympique de Marseille. Après avoir manqué de s'offrir les jeunes du Real Madrid deux semaines plus tôt, les minots ont là aussi sombré, cette fois face à l'Ajax Amsterdam.

Rapidement, les joueurs de Lasaad Hasni ont réussi à prendre l'ascendant sur leur adversaire de l'après-midi. Mené 0-1 après 10 minutes de jeu, l'OM s'est réveillé grâce à trois réalisations inscrites en première mi-temps. Mais malgré une belle avance de deux buts, les jeunes Phocéens se sont complètement effondrés. Mark Verkuijl a réduit la marque dans les dernières secondes du premier acte, avant que les Ajacides n'aggravent le score en deuxième période, inscrivant un troisième, un quatrième, puis un cinquième but en toute fin de partie.

Une défaite 3-5 à domicile et l'OM n'avance toujours avec 0 point au compteur dans cette phase de championnat. Et le calvaire est encore loin d'être terminé car il reste encore plusieurs rencontres particulièrement délicates à aborder, avec des affrontements contre les jeunes du Sporting CP, de l'Atalanta ou encore de Newcastle.