YL : Remontada et pénalty, l’OM s’incline au Real

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Gros bug de faire rentré Ghezzal alors qu on a Moreira Rodriguez Molébé qui on fait toute la prépa Rachid dit Rachon qui a eu cette idée de génie de le recruter . Avec le rouge de Morton la rentrée de Rachon et un Tolisso qui était cramé finalement on a finis a sept joueur de champ comment tu peux tenir un score a sept j arrive pas a comprendre Fonseca sur ses changement . J ai oublié Tagliafico qui aurait pu tenir la baraque derrière.