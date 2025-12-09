ICONSPORT_279481_0008
Hasni

Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !

OM09 déc. , 16:32
parQuentin Mallet
0
Au terme d'un match maîtrisé, notamment en deuxième période, l'OM U19 se donne de l'air face à l'USG U19 et peut encore croire en une qualification pour les barrages des phases de finale de la Youth League.
L'Olympique de Marseille U19 jouait très gros sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise U19. Après avoir très mal démarré leur parcours en Youth League avec trois défaites consécutives face au Real Madrid, à l'Ajax Amsterdam et au Sporting CP, les Minots de Lasaard Hasni ont réussi à se relancer grâce à une victoire importante face à Newcastle le 25 novembre dernier. Ce mardi 9 décembre, ces derniers se retrouvaient confrontés à l'équipe U19 de l'USG pour un match couperet : une victoire allait permettre de donner de l'air et de croire en une qualification pour la suite de la compétition, tandis qu'une défaite ou un nul enterrait toutes les chances.
Finalement, c'est au terme d'un match largement dominé que l'OM s'est défait de son adversaire du jour. Une victoire 4 à 1 grâce à des réalisations de Valero, Remadnia, N'Zinga Pambani et Lamare El Kadmiri. Le tout, après que l'USG a ouvert le score à la 47e minute, directement au retour des vestiaires. Cette victoire ô combien importante relance l'avenir du club en Youth League. En attendant les résultats de l'Ajax Amsterdam, du Bayer Leverkusen, de Copenhague, de Naples et de la Juventus, les Minots sont virtuellement qualifiés pour la suite de la compétition.

UEFA Youth League

09 décembre 2025 à 14:30
Union SG U19
1
4
Match terminé
Olympique Marseille U19
N'Zinga Pambani61'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
F. Bienck
Olympique Marseille U19Olympique Marseille U19
SORT
K. Hikram Abdallah
Olympique Marseille U19Olympique Marseille U19
But
61
P. N'Zinga Pambani
Olympique Marseille U19Olympique Marseille U19
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279506_0001
Ligue des Champions

Monaco - Galatasaray : les compos (21h sur C+Sport)

ICONSPORT_278179_0206
Ligue des Champions

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791
PSG

Safonov prépare déjà son départ du PSG

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

Fil Info

19:54
Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)
19:30
Safonov prépare déjà son départ du PSG
19:00
L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer
19:00
TV : Union Saint-Gilloise - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
Séisme au PSG, le nom de Luis Enrique murmuré au Real Madrid
18:00
Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv
17:40
CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler
17:30
YL : 5-0, Monaco qualifié haut la main
17:20
OL : Un club désespéré arrive à Lyon

Derniers commentaires

CdM 2026 : La décision de M6 qui va faire hurler

comme si on en doutait... ca sera la pause fraicheur pour nous aussi, ravitaillement de bieres!

OL : Le transfert de Morton prend forme

Mon cher gros malin, quand on dit ce que tu as dit, c'est qu'on estime que le joueur vaut donc le double. Merci de m'avoir lu et grand merci pour ta précédente réponse....

OL : Le transfert de Morton prend forme

Donc toi tu prends tout au 1er degré? Interessant :) Apres a 40M ca veut dire que je fais le reste du corps gratos, bonne affaire je trouve

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

je ne pense pas qu'il rejoue au foot

Barça : Ronald Araujo va mal et fonce à Tel-Aviv

Tel aviv a besoin d'un défenseur central . Le sien est gravement blessé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading