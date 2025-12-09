Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !

Au terme d'un match maîtrisé, notamment en deuxième période, l'OM U19 se donne de l'air face à l'USG U19 et peut encore croire en une qualification pour les barrages des phases de finale de la Youth League.

L'Olympique de Marseille U19 jouait très gros sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise U19. Après avoir très mal démarré leur parcours en Youth League avec trois défaites consécutives face au Real Madrid, à l'Ajax Amsterdam et au Sporting CP, les Minots de Lasaard Hasni ont réussi à se relancer grâce à une victoire importante face à Newcastle le 25 novembre dernier. Ce mardi 9 décembre, ces derniers se retrouvaient confrontés à l'équipe U19 de l'USG pour un match couperet : une victoire allait permettre de donner de l'air et de croire en une qualification pour la suite de la compétition, tandis qu'une défaite ou un nul enterrait toutes les chances.

Finalement, c'est au terme d'un match largement dominé que l'OM s'est défait de son adversaire du jour. Une victoire 4 à 1 grâce à des réalisations de Valero, Remadnia, N'Zinga Pambani et Lamare El Kadmiri. Le tout, après que l'USG a ouvert le score à la 47e minute, directement au retour des vestiaires. Cette victoire ô combien importante relance l'avenir du club en Youth League. En attendant les résultats de l'Ajax Amsterdam, du Bayer Leverkusen, de Copenhague, de Naples et de la Juventus, les Minots sont virtuellement qualifiés pour la suite de la compétition.