Youth League : L'OM bat Newcastle et s'offre sa première victoire

Après avoir enchaîné plusieurs déconvenues en Youth League, l'équipe U19 de l'Olympique de Marseille tient enfin sa première victoire après un match réussi face à Newcastle.

Sous les ordres de Lasaad Hasni, l'Olympique de Marseille U19 a enfin remporté un match dans cette édition de Youth League. Les Minots restaient sur un match nul face à l'Atalanta et trois défaites consécutives face au Real Madrid, à l'Ajax Amsterdam et au Sporting CP. A chaque fois, les jeunes Marseillais ne sont jamais passés bien loin de faire pencher la balance en leur faveur, mais à chaque fois, la victoire leur a échappé. Face à Newcastle, pas de désastre.

Au terme d'un match réussi et remporté sur le score noble de 2 à 0, les U19 de l'OM ont ainsi glané leur première victoire ô combien importante dans cette Youth League. Grâce à des buts de Said Remadnia (13') et d'Antoine Valero (90+5'), les Minots remontent légèrement au classement et se rapprochent des places qualificatives pour la suite de la compétition, avec 4 points sur 15 possibles. Il faudra toutefois compter sur un concours de circonstances, en cas de victoire face à l'équipe U19 de l'Union SG lors de la dernière journée, pour espérer se qualifier au prochain tour.