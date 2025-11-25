ICONSPORT_270899_0011
Lasaad Hasni

Youth League : L'OM bat Newcastle et s'offre sa première victoire

OM25 nov. , 16:38
parQuentin Mallet
Après avoir enchaîné plusieurs déconvenues en Youth League, l'équipe U19 de l'Olympique de Marseille tient enfin sa première victoire après un match réussi face à Newcastle.
Sous les ordres de Lasaad Hasni, l'Olympique de Marseille U19 a enfin remporté un match dans cette édition de Youth League. Les Minots restaient sur un match nul face à l'Atalanta et trois défaites consécutives face au Real Madrid, à l'Ajax Amsterdam et au Sporting CP. A chaque fois, les jeunes Marseillais ne sont jamais passés bien loin de faire pencher la balance en leur faveur, mais à chaque fois, la victoire leur a échappé. Face à Newcastle, pas de désastre.
Au terme d'un match réussi et remporté sur le score noble de 2 à 0, les U19 de l'OM ont ainsi glané leur première victoire ô combien importante dans cette Youth League. Grâce à des buts de Said Remadnia (13') et d'Antoine Valero (90+5'), les Minots remontent légèrement au classement et se rapprochent des places qualificatives pour la suite de la compétition, avec 4 points sur 15 possibles. Il faudra toutefois compter sur un concours de circonstances, en cas de victoire face à l'équipe U19 de l'Union SG lors de la dernière journée, pour espérer se qualifier au prochain tour.
