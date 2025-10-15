Viré six heures après OL-OM, il raconte tout

canal plus ne croit pas plus en l'om que dans le psg,sauf pour les audiences, calcul economique simple... rien a voir avec un choix du coeur ,surtout de la part de l'ancien proprio du psg.
à condition que la ville veuille bien le vendre...
Qu'il rachète le stade alors
Le foot populaire qu'ils disaient dn province face aux prix pratiqués au Parc....pour finalement s'aligner avec hypocrisie
Rien de nouveau C+ a toujours été pro OM. Cela dit c'est un peu étonnant sachant que l'adversité est assez faible contrairement à Paris qui ira défier Leverkusen.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
