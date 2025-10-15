Viré six heures après OL-OM, il raconte tout

Dans les dernières heures du mercato estival, Derek Cornelius a finalement quitté l'Olympique de Marseille pour s'envoler au Rangers FC sous la forme d'un prêt. Dans une interview, il raconte les détails de son aventure sur le fil.

En voyant de nombreux joueurs à vocation défensive arriver dans l'effectif au fil de l'été, Derek Cornelius a rapidement compris qu'il allait devoir partir s'il voulait pouvoir bénéficier d'un temps de jeu important. Pour donner de la profondeur à son secteur défensif, l' OM s'est offert pas moins de 5 défenseurs avec Egan-Riley, Aguerd, Pavard, Emerson et Medina. Invité à se trouver une porte de sortie, l'international canadien s'est finalement envolé vers les Rangers dans les derniers instants du mercato. Une période intense qu'il décrit dans une récente interview, pendant laquelle il explique avoir vécu un OL-OM, quelques heures avant son envol vers l'Écosse, très particulier.

D. Cornelius Canada • Âge 27 • Défenseur Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premiership Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Les détails du départ de Cornelius

« J'avais un accord pratiquement conclu, Marseille avait besoin de joueurs supplémentaires pour le match contre Lyon, je ne m'attendais pas vraiment à jouer. Après 30 minutes, on avait un joueur expulsé et j'ai été lancé dans le match. J'ai essayé de rester professionnel et concentré. Après le match, j'ai pris un vol direct pour Glasgow, je suis arrivé vers 3 heures du matin, visite médicale à 6 heures du matin. J'avais un vol plus tard dans l'après-midi pour rejoindre le rassemblement (du Canada, ndlr) en Roumanie. Donc oui, les 24 à 48 heures qui ont précédé ont été folles. Mais oui, ce sont des histoires, des souvenirs, sur le moment un peu stressants mais je suis content que tout se soit arrangé », a détaillé Derek Cornelius à One Soccer.

Une histoire palpitante qui ne l'a apparemment pas empêché de rapidement s'acclimater à son nouvel environnement puisqu'il est déjà un élément important de la défense des Rangers.