USG-OM : Le groupe olympien avec un gros retour

Roberto De Zerbi a dévoilé ce mardi le groupe de joueurs retenus pour le déplacement en Belgique afin d’y affronter l’Union Saint-Gilloise en Lige des Champions. L’entraîneur de l’OM peut compter sur le retour de son vice-capitaine Pierre-Emile Hojbjerg, malade et forfait à Lille vendredi soir. Les absents sont ceux de longue date, à savoir Medina, Traoré et Gouiri, pour qui des retours ne sont pas espérés avant janvier.
