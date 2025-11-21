ICONSPORT_276526_0259

Une défaite et tout sera fini, il prévient l'OM

OM21 nov. , 15:30
parNathan Hanini
4
L’Olympique de Marseille reçoit Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions. Après un déplacement important à Nice ce vendredi, l’OM joue gros ces prochains jours. Selon certains observateurs, le match contre les Magpies est crucial pour la suite de la saison.
Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à l’OGC Nice dans un choc important pour les deux équipes. Mais la formation de Roberto de Zerbi doit également penser à l’après. Malgré un effectif touché par quelques pépins physiques (Murillo, Aguerd, Medina), le club de la cité phocéenne doit prévoir la réception de Newcastle en Ligue des champions ce mardi. Bien placés en championnat, les Olympiens doivent cependant grappiller des points en Ligue des champions pour espérer poursuivre leur aventure.

L’OM doit gagner mardi

Selon certains observateurs, le match le plus important reste celui de coupe d’Europe. Sur le plateau de l’Equipe de Greg, Nabil Djellit explique que sans un bon résultat contre les Magpies, la suite de la campagne de Ligue des champions de l’OM va être difficile. « Ils ont eu de la chance, car ils ont joué les équipes en difficulté au moment où eux étaient un petit peu moins bien. Il y a eu Angers comme seul accroc à domicile. Mais dans l’expression collective, on a senti un peu de moins bien après l’excellente séquence lorsqu’ils battent le PSG. Pour moi, le match le plus important, c'est Newcastle, car cette compétition-là, elle peut vite s’arrêter s’ils ne font pas les points. Mais une défaite face à Newcastle, j’entends que tu peux te qualifier avec moins de points, mais tu dois accueillir Liverpool, » explique-t-il. Cependant, Roberto de Zerbi l’a réaffirmé cette semaine en conférence de presse, il veut jouer tous les coups à 100%. Le technicien italien ne va pas choisir et jouer sur deux tableaux.

Ligue 1

21 novembre 2025 à 20:45
Nice
Cho63'
1
5
Match terminé
Olympique Marseille
Aubameyang11'Greenwood33'Greenwood53'Weah58'Barbosa da Paixão74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
N. Maupay
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
77
ENTRE
B. Nguene
NiceNice
SORT
M. Cho
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
I. Jansson
NiceNice
SORT
S. Diop
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
4
Articles Recommandés
psg donnarumma pret a faire un enorme coup tordu iconsport 267396 0602 1 397864
PSG

Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG

ICONSPORT_108312_0059
SMC

Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire

magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000
ASSE

Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone

ICONSPORT_277701_0099
OM

L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

Fil Info

15:00
Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG
14:30
Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire
14:00
Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone
13:40
L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire
13:20
OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs
13:00
Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG
12:40
OM : Longoria vire la Juventus de son bureau
12:20
OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon
12:00
Le PSG s'excite pour une petite merveille nantaise

Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading