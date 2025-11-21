Une défaite et tout sera fini, il prévient l'OM

L’Olympique de Marseille reçoit Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions. Après un déplacement important à Nice ce vendredi, l’OM joue gros ces prochains jours. Selon certains observateurs, le match contre les Magpies est crucial pour la suite de la saison.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à l’OGC Nice dans un choc important pour les deux équipes. Mais la formation de Roberto de Zerbi doit également penser à l’après. Malgré un effectif touché par quelques pépins physiques (Murillo, Aguerd, Medina), le club de la cité phocéenne doit prévoir la réception de Newcastle en Ligue des champions ce mardi. Bien placés en championnat, les Olympiens doivent cependant grappiller des points en Ligue des champions pour espérer poursuivre leur aventure.

L’OM doit gagner mardi

Selon certains observateurs, le match le plus important reste celui de coupe d’Europe. Sur le plateau de l’Equipe de Greg, Nabil Djellit explique que sans un bon résultat contre les Magpies, la suite de la campagne de Ligue des champions de l’OM va être difficile. « Ils ont eu de la chance, car ils ont joué les équipes en difficulté au moment où eux étaient un petit peu moins bien. Il y a eu Angers comme seul accroc à domicile. Mais dans l’expression collective, on a senti un peu de moins bien après l’excellente séquence lorsqu’ils battent le PSG. Pour moi, le match le plus important, c'est Newcastle, car cette compétition-là, elle peut vite s’arrêter s’ils ne font pas les points. Mais une défaite face à Newcastle, j’entends que tu peux te qualifier avec moins de points, mais tu dois accueillir Liverpool, » explique-t-il. Cependant, Roberto de Zerbi l’a réaffirmé cette semaine en conférence de presse, il veut jouer tous les coups à 100%. Le technicien italien ne va pas choisir et jouer sur deux tableaux.