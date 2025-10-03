Un banni réintégré, l’OM officialise son choix

Blessé à la cheville contre l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi, Facundo Medina manquera deux mois de compétition. Le nouveau règlement de l’UEFA permet à l’Olympique de Marseille de le remplacer sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions. C’est pourquoi le club phocéen a envoyé une demande à l’instance européenne.

Les pépins physiques s’enchaînent pour Facundo Medina. Déjà touché à la cheville lors d’un entraînement en août dernier, le défenseur polyvalent de l’Olympique de Marseille s’est à nouveau blessé mardi. L’Argentin n’a pas pu terminer le match de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam et manquera deux mois de compétition.

U. Garcia Lopes Suisse • Âge 29 • Défenseur Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Même si l’effectif olympien possède bien plus de solutions par rapport à la saison dernière, ça reste un coup dur pour le club phocéen. Son absence enlève une possibilité dans la charnière centrale et sur le couloir gauche où Emerson Palmieri se retrouve seul sur la scène européenne. Rappelons effectivement qu’Ulisses Garcia n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions. Mais la situation devrait bientôt changer.

L’Olympique de Marseille va en effet bénéficier du nouveau règlement de l’UEFA. « Blessure ou maladie de longue durée d'un joueur de champ : pendant la phase de ligue et jusqu'à la sixième journée de matchs incluse, un club peut remplacer temporairement au maximum un joueur de champ et inscrire un nouveau joueur de champ, peut-on lire dans le texte de l’instance. (…) Une blessure ou une maladie d'un joueur de champ est considérée comme de longue durée si elle dure au moins 60 jours à compter de sa survenance. »

La situation de l’ancien Lensois entre dans ce cas de figure. C’est pourquoi le coach Roberto De Zerbi souhaite le remplacer par Ulisses Garcia. Notre confrère de Maritima Média Karim Attab affirme que la direction olympienne a officiellement envoyé sa demande à l’UEFA. Sauf surprise, l’inscription sera acceptée et l’international suisse, écarté lors des trois derniers matchs de Ligue 1, deviendra une solution supplémentaire en coupe d’Europe jusqu'au retour de Facundo Medina.