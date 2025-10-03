ICONSPORT_268698_0343
Ulisses Garcia

Un banni réintégré, l’OM officialise son choix

OM03 oct. , 16:30
par Eric Bethsy
0
Blessé à la cheville contre l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi, Facundo Medina manquera deux mois de compétition. Le nouveau règlement de l’UEFA permet à l’Olympique de Marseille de le remplacer sur la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions. C’est pourquoi le club phocéen a envoyé une demande à l’instance européenne.
Les pépins physiques s’enchaînent pour Facundo Medina. Déjà touché à la cheville lors d’un entraînement en août dernier, le défenseur polyvalent de l’Olympique de Marseille s’est à nouveau blessé mardi. L’Argentin n’a pas pu terminer le match de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam et manquera deux mois de compétition.
U. Garcia Lopes

U. Garcia Lopes

SwitzerlandSuisse Âge 29 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Même si l’effectif olympien possède bien plus de solutions par rapport à la saison dernière, ça reste un coup dur pour le club phocéen. Son absence enlève une possibilité dans la charnière centrale et sur le couloir gauche où Emerson Palmieri se retrouve seul sur la scène européenne. Rappelons effectivement qu’Ulisses Garcia n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions. Mais la situation devrait bientôt changer.
L’Olympique de Marseille va en effet bénéficier du nouveau règlement de l’UEFA. « Blessure ou maladie de longue durée d'un joueur de champ : pendant la phase de ligue et jusqu'à la sixième journée de matchs incluse, un club peut remplacer temporairement au maximum un joueur de champ et inscrire un nouveau joueur de champ, peut-on lire dans le texte de l’instance. (…) Une blessure ou une maladie d'un joueur de champ est considérée comme de longue durée si elle dure au moins 60 jours à compter de sa survenance. »
La situation de l’ancien Lensois entre dans ce cas de figure. C’est pourquoi le coach Roberto De Zerbi souhaite le remplacer par Ulisses Garcia. Notre confrère de Maritima Média Karim Attab affirme que la direction olympienne a officiellement envoyé sa demande à l’UEFA. Sauf surprise, l’inscription sera acceptée et l’international suisse, écarté lors des trois derniers matchs de Ligue 1, deviendra une solution supplémentaire en coupe d’Europe jusqu'au retour de Facundo Medina.
0
Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

