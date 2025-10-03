Soirées, cambriolages, ce buteur de l'OM a explosé en vol

L’Olympique de Marseille est sur un nuage depuis quelques jours. Le club de la cité phocéenne enchaîne les victoires avec la manière. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Certains observateurs se remémorent, certains flops passés par la Canebière.

Si l’Olympique de Marseille vit une bonne période, cela n’a pas toujours été le cas. Le club de la cité phocéenne peut se réjouir d’une semaine pleine lors de la fin du mois de septembre. Une victoire dans le Classique face au PSG, puis un succès à Strasbourg avant de s’imposer nettement en Ligue des champions face à l’Ajax. Une défense de fer, mais également des recrues offensives qui se mettent en valeur. Ce qui n’a pas toujours été le cas du côté de l’ OM

Luis Suárez, un flop à l’OM

Dans l’émission du média le Phocéen, Romain Canuti se remémore la venue de Luis Suárez. L’international Colombien est resté quelques mois du côté de la cité phocéenne. Bilan, seulement trois buts en 11 apparitions et un départ l’été suivant. « Tant qu’on est sur une parenthèse. Luis Suarez qui n’a pas réussi à l’OM on le rappelle, lors de l’année Tudor. Il repart au mercato, il est resté quatre mois à l’OM. On a discuté avec des dirigeants qui étaient en poste à l’époque, qui m’ont un peu expliqué, » explique-t-il avant de dévoiler certaines raisons de son échec.

« Il n’y a pas trop de regrets à avoir dans le sens de la mentalité. Il est arrivé, le club lui a dit, « prend une maison, c’est sécurisé tout ça. » Lui a dit : « non, non moi, j'ai envie d’aller là, j’y vais. » Il s’est fait cambrioler trois fois. Il organise des petites soirées chez lui, ça commence à se savoir. Tout ça pour dire qu'il y a des paramètres qui ont fait que le joueur n’a pas réussi à l’OM. Il n’était pas prêt dans sa tête, pas sûr qu’il fasse ça à Lisbonne aujourd’hui », détaille-t-il. Par la suite, Luis Suárez a rebondi du côté du Sporting CP cet été contre un chèque de 22 millions d’euros. Depuis le début de saison, l’attaquant de 27 ans a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en dix rencontres. Fin octobre, le Sporting retrouvera l'OM pour le troisième match de Ligue des champions, une occasion en or pour Luis Suárez de montrer ses qualités.