Real Madrid - OM, l'Espagne a peur

OM12 sept. , 11:00
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille va vivre un mois de septembre déjà décisif dans sa saison. Pour son retour en Ligue des champions, le groupe de Roberto de Zerbi se déplace du côté du Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Une affiche déjà classée à haut risque par le gouvernement espagnol.
Erreur interdite en ce mois de septembre pour l’Olympique de Marseille. Après deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1, le club de la cité phocéenne a laissé passer la trêve et retrouve le rectangle vert face à Lorient ce vendredi soir. Par la suite, la formation de Roberto de Zerbi retrouvera la Ligue des champions. Une affiche de prestige pour son entrée en lice avec un déplacement au sein de la capitale espagnole pour y affronter le Real Madrid. Un match classé à haut risque, mais sans conséquence majeure pour les supporters marseillais sur place.

Un dispositif renforcé sur place ce mardi

En cette fin de semaine, l’AFP a interrogé une source au sein du ministère de l’Intérieur espagnol évoquant la venue de l’OM du côté de Madrid ce mardi soir. Le gouvernement espagnol va donc déployer un dispositif de sécurité supplémentaire pour la rencontre afin de prévenir des risques, explique l’Agence France Presse. L’AFP précise que le ministère n’a pas donné plus d’informations concernant le classement à haut risque de la rencontre, même si le comportement des supporters phocéens sera suivi de près. Le journal La Provence dévoile que 3800 à 4000 supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus dans les travées du Bernabéu ce mardi au sein du parcage visiteur. La crainte est aussi de voir des sympathisants olympiens se retrouver dans les autres travées du stade madrilène. Pour rappel, en 2008, l'ultra marseillais Santos Mirasierra avait été condamné à trois et demi de prison en Espagne pour des affrontements avec les forces de l'ordre en marge d'un match de l'OM face à l'Atlético de Madrid.
L’OM retrouvera donc le Real Madrid pour la première fois en Ligue des champions depuis la saison 2009-2010. À l'époque, la formation de Didier Deschamps s’était inclinée 3-0 du côté de la capitale espagnole et 3-1 à domicile au Vélodrome. L'OM tentera donc de faire mieux ce mardi soir pour son retour en C1, avec le soutien de ses supporters. 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

