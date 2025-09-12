Real Madrid - OM, l'Espagne a peur

L’Olympique de Marseille va vivre un mois de septembre déjà
décisif dans sa saison. Pour son retour en Ligue des champions, le groupe de
Roberto de Zerbi se déplace du côté du Bernabéu pour affronter le Real Madrid.
Une affiche déjà classée à haut risque par le gouvernement espagnol.
Erreur interdite en ce mois de septembre pour l’Olympique de
Marseille. Après deux défaites lors des trois premières journées de Ligue 1, le
club de la cité phocéenne a laissé passer la trêve et retrouve le rectangle
vert face à Lorient ce vendredi soir. Par la suite, la formation de Roberto de
Zerbi
retrouvera la Ligue des champions. Une affiche de prestige pour son
entrée en lice avec un déplacement au sein de la capitale espagnole pour y
affronter le Real Madrid. Un match classé à haut risque, mais sans conséquence
majeure pour les supporters marseillais sur place.
Un dispositif renforcé sur place ce mardi
En cette fin de semaine, l’AFP a interrogé une source au sein du
ministère de l’Intérieur espagnol évoquant la venue de l’OM du côté de Madrid
ce mardi soir. Le gouvernement espagnol va donc déployer un dispositif de
sécurité supplémentaire pour la rencontre afin de prévenir des risques,
explique l’Agence France Presse. L’AFP précise que le ministère n’a pas donné
plus d’informations concernant le classement à haut risque de la rencontre, même si le comportement des supporters phocéens sera suivi de près. Le
journal La Provence dévoile que 3800 à 4000 supporters de l’Olympique de Marseille
sont attendus dans les travées du Bernabéu ce mardi au sein du parcage
visiteur. La crainte est aussi de voir des sympathisants olympiens se retrouver dans les autres travées du stade madrilène. Pour rappel, en 2008, l'ultra marseillais Santos Mirasierra avait été condamné à trois et demi de prison en Espagne pour des affrontements avec les forces de l'ordre en marge d'un match de l'OM face à l'Atlético de Madrid.
L’OM retrouvera donc le Real Madrid pour la première fois en Ligue
des champions depuis la saison 2009-2010. À l'époque, la formation de Didier
Deschamps s’était inclinée 3-0 du côté de la capitale espagnole et 3-1 à
domicile au Vélodrome. L'OM tentera donc de faire mieux ce mardi soir
pour son retour en C1, avec le soutien de ses supporters.