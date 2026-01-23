Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

arretez de critiquer Merah, le mec est de 2007. En principe les jeunes jeunes joueurs qui percent sont des joueurs de fulgurence, lui jioue comme un vieux briscard. il y a tres peu de tres jeunes joueurs qui joiuent a son poste. c'est un phenomène. Encore hier, des qu'il est sorti, on a subi. En se mettant entre les lignes, en se cachant jamais, il fluidifie le jeu et soulage les autres. Ce n'est pas un hasard si Fonseca le fait jouer
Comment comparer des choux et des carottes?? Oui le parcours en europa de Lyon est presque parfait mais on ne peux en aucun cas le comparer avec les sardines ou les parisiens qui jouent des adversaires plus forts en champion league
D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.
Certes, mais l'OGC et Lille ont aussi joué des équipes pas très prestigieuses pour quels résultats ? Et on peut parler aussi des autres clubs (Porto, Roma etc).. L'OL, sans vrai 9, 6 victoires sur 7 dont un match un peu balancé on va dire, au final, c'est une vraie performance. Et en 8ème il y aura je l'espère, l'équipe entière, offensivement chargée, retour de Fofana et la qualification d'Endricks !!! Et le retour de Ghezzal (non je rigole)
Et Strasbourg vainqueur de la conférence league, la totale !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🎙️ Roberto De Zerbi, treinador do Marseille, exalta Rabiot: "Ele é o que vocês estão vendo, ele muda o equilíbrio. É um jogador completo porque sabe fazer de tudo. Pode atacar, pode defender, pode atacar os espaços. Ele também é um bom rapaz"