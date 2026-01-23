Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

D'accord avec ton analyse. Et je vous souhaite (sauf aux trolls de chez vous peut-être) d'aller au bout. C'est sûr que le retour de Fofana couplé à la qualif d'Endricks va vous faire du bien. Vous aurez même un problème de riche avec Fofana et Moreira si j'ai bien compris. Mais tant mieux. Il vaut mieux ça que ne pas savoir qui mettre.^^ Edit: c'est juste que ce pisse-froid passe son temps à dénigrer et à vouloir relativiser chaque bon résultat que l'on fait.... Son auto-satisfaction et sa conclusion déplacée m'a fait réagir.