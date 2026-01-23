ICONSPORT_242950_0560

Rabiot viré par l'OM, le terrible aveu signé De Zerbi

Exfiltré par la petite porte vers l’AC Milan lors du dernier mercato d’été, Adrien Rabiot a quand même laissé de beaux souvenirs à l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi avoue qu'il s'agit d'un joueur hors-norme.
Formé au PSG, Adrien Rabiot a porté le maillot de l’OM avec brio la saison passée. Arrivé libre en septembre 2024 après cinq années passées à la Juventus, l’international français s’est très vite imposé comme un taulier de l’effectif de Roberto De Zerbi. Meneur de jeu et surtout décisif, le milieu de terrain a même réalisé la deuxième meilleure saison de sa carrière en termes de statistiques avec 10 buts et 5 passes décisives en 32 matchs sous le maillot marseillais. Rabiot a également été l’un des acteurs majeurs du retour de l’OM au premier plan, avec une qualification pour la Ligue des Champions via une deuxième place finale en championnat. C’est donc en toute logique que le joueur de 30 ans a laissé une bonne image dans le vestiaire de l’OM, et notamment avec son ancien coach Roberto De Zerbi, qui estime que Rabiot est un top joueur mondial.

Rabiot « nous a permis d'atteindre la Ligue des Champions »

« Rabiot, c'est lui que vous voyez, il change la donne. C'est un joueur complet, il sait tout faire : défendre, attaquer, exploiter les espaces. C'est aussi un bon gars. Malheureusement, à Marseille, ça s'est terminé comme on ne l'aurait pas souhaité, ni nous, ni lui je pense. Mais il nous a permis d'atteindre la Ligue des Champions. L'an dernier, il était notre numéro 10. Il jouait entre les lignes et il interprétait ce rôle à sa manière. C'est là que Rabiot a fait la différence. Adrien n'est pas un véritable numéro 10, mais l'an dernier, il a établi un record de buts », a lancé, au micro de Viva El Futbol, l’entraîneur de l’OM, qui sait que Rabiot est en train de retrouver son meilleur niveau avec le Milan AC depuis quelques semaines. Une bonne nouvelle pour l’équipe de France de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde 2026.

